Sánchez é liberado pela Conmebol para encarar o Independiente na Libertadores

Um novo capítulo do "caso Carlos Sánchez" aconteceu na tarde desta terça-feira (28), a poucas horas do confronto entre Santos e Independiente, no Pacaembu. Em outra reviravolta neste longo imbróglio, a Conmebol voltou atrás em uma de suas decisões e permitiu que o volante uruguaio entre em campo no confronto marcado para as 19h30, pela volta das oitavas d...