Rubro-negro terá de adotar cuidado com o lanterna

Lanterna do Goianão com apenas 5 pontos, o Rio Verde caminha para o rebaixamento no Estadual. Com 7 derrotas na conta, o Verdão do Sudoeste venceu apenas a 1 ª rodada e empatou duas vezes, sendo uma diante do Vila Nova, líder do Grupo B e único invicto no campeonato, pela 9ª rodada. O técnico Claudio Tencati pediu atenção redobrada aos rubro-negros. “O futebol é dentro de...