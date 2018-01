Rubra vence a 1ª no Goianão

A Anapolina precisou de dois minutos para vencer sua primeira partida no Campeonato Goiano 2018. O zagueiro Jonas e o atacante Pedro Oldoni (de pênalti) marcaram os gols da vitória da Rubra, aos 42 e 44 minutos do primeiro tempo, em duelo contra o Itumbiara, no Jonas Duarte (Anápolis).

O time comandado por Vilson Tadei se recuperou do revés para o Grêmio Anápolis e somou seus primeiros pontos na competição estadual. Com 3 pontos, a equipe anapolina é vice-líder do Grupo A, levando a melhor sobre o Goiás (3º colocado), nos critérios de desempate.

O próximo confronto da Anapolina no Goianão será quarta-feira (21), às 21h45, novamente no Jonas Duarte, onde recebe o Vila Nova.