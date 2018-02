Rubens Barrichello recebe alta de hospital após 10 dias internado nos EUA

O piloto brasileiro Rubens Barrichello recebeu alta nesta quarta-feira (7) do hospital onde estava internado em Orlando, nos Estados Unidos. O recordista de corridas na Fórmula 1 passou cerca de 10 dias no local após sentir fortes dores de cabeça por um problema em uma veia na cabeça.



Rubinho Barrichello comunicou a alta em um vídeo publicado no Instagram. "Fala galera, só pra falar que eu estou indo pra casa. Que felicidade ir pra casa", disse ele, que publicou a mensagem em português e em inglês. Aos 45 anos, ele se prepara para disputar a oitava temporada da Stock Car, categoria de que já foi campeão uma vez.



A notícia da internação foi dada pelo próprio Rubens Barrichello na mesma rede social. "Eu tive um problema em uma 'veiazinha', mas eu estou ótimo, já estou praticamente liberado", publicou na última semana. O piloto passa a maior parte do tempo nos Estados Unidos, onde acompanha o início no automobilismo dos dois filhos, Eduardo e Fernando.



O piloto se aposentou da Fórmula 1 no final de 2011 após 19 temporadas, 14 pole positions, 11 vitórias e dois vice-campeonatos. Rubinho Barrichello disputou na sequência uma campeonato na Fórmula Indy para depois retornar ao automobilismo brasileiro.