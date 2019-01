Esporte Rotina dupla entre quartel e gramado Capitão do Exército se desdobra na função de preparador físico do Novo Hozironte, que retorna à elite e faz estreia contra o Crac, em Ipameri

Aos 53 anos, Jeová Gomes vive rotina dupla. Além de trabalhar no quartel, na 23ª Companhia de Engenharia de Combate, em Ipameri, ele também comanda a parte física da equipe do Novo Horizonte, que volta, neste domingo (20), a disputar a 1ª Divisão do Campeonato Goiano. No Exército, tem a função projetar. No Fantasma, a meta é colocar o time em condições de jogo - a est...