Esporte Ronaldo vai à concentração da seleção antes da estreia na Copa do Mundo Na primeira fase do trabalho, em Teresópolis (RJ), jogadores encontraram os ex-técnicos Zagallo e Carlos Alberto Parreira

O elenco da seleção brasileira ganhou uma visita especial neste sábado, em Rostov, na véspera da estreia na Copa do Mundo da Rússia contra a Suíça, marcada para domingo. O ex-atacante Ronaldo, jogador brasileiro com mais gols em Mundiais (15), esteve na concentração da equipe para demonstrar apoio, dar incentivo e conversar com os atletas, em especial com o atual camisa 1...