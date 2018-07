Esporte Ronaldo nega retrocesso com ida à Juventus e mira levá-la ao 'nível mais alto' Atual melhor jogador do mundo foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (16) pelo clube italiano

Recém-contratado pela Juventus, Cristiano Ronaldo foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do clube italiano, com o qual assinou acordo de quatro temporadas após nove anos defendendo o Real Madrid com enorme destaque. Adquirido em uma transferência de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), além de custos adicionais de 12 milhões de e...