Esporte Ronaldo Fenômeno deixa hospital em Ibiza após ficar quatro dias internado A internação aconteceu na última sexta-feira, mas a informação só foi revelada no domingo

Quatro dias depois de ser internado com um forte quadro gripal, o ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno recebeu alta nesta terça-feira da Policlínica Nossa Senhora do Rosário e já está em sua casa em Ibiza, na Espanha. O ex-jogador, de acordo com funcionários do hospital, deixou o local discretamente, pela parte dos fundos, por volta das 10h30 locais (5h30 no horário d...