Esporte Ronaldo Fenômeno compra 51% das ações do Valladolid e assume presidência do clube Ex-jogador e empresário pagou cerca de 30 milhões de euros (R$ 141 milhões) pela aquisição da equipe

Ronaldo Fenômeno é o novo proprietário do Valladolid, da Espanha. O ex-jogador comprou 51% das ações da equipe e assumiu oficialmente a presidência do conselho em cerimônia realizada nesta segunda-feira (3) na sede do clube. "Quero a participação de todos na formação deste clube. Convido os torcedores que participem deste projeto dando ideias, opiniões, críticas e que ...