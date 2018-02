Ronaldo e namorada visitam João de Deus em Abadiânia

O ex-jogador Ronaldo Nazário e sua namorada, a modelo Celina Locks, desembarcaram na manhã de quinta-feira (22), no aeroporto de Anápolis para encontrar o médium João de Deus na Casa Dom Inácio, em Abadiânia.

O motivo da visita não foi divulgado. No perfil da modelo no Instagram, ela publicou fotos e disse: "GRATIDÃO: obrigada pela fé, pela força e pelo amor com todos que você recebe na casa Dom Inácio e no seu coração @joaodedeus_oficial! Luz inexplicável".

Já no perfil do goiano, foi compartilhada uma imagem dos três com a legenda: "@ronaldo @joaodedeus_oficial e @celinalocks na Casa de Dom Inácio!!! Ronaldo o fenômeno, está encantado com a Casa de Dom Inácio.. ele disse que a energia do lugar o tocou profundamente..".

Na terça-feira (13), durante o feriadão de carnaval, o esportista divulgou uma foto ao lado de João de Deus em seu Instagram.