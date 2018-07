Esporte Ronaldo curte dia de cidadão 'comum' e vai de patinete à embaixada em Moscou Pelo menos na Rússia, ele ainda consegue passear como um autêntico morador de Moscou

Duas vezes eleito o melhor jogador do planeta, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 1994 (foi reserva nos Estados Unidos) e em 2002 (titular absoluto e artilheiro da Copa disputada na Coreia do Sul e no Japão), Ronaldo Fenômeno está com um pouco mais de "paz" na Rússia e conseguindo fazer coisas de uma pessoa "normal". Nesta quinta-feira, como um cidadã...