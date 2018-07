Esporte Ronaldo chama Vinicius Junior de 'maior esperança do Brasil' ao recebê-lo no Real Ex-atleta do Flamengo foi contratado por 45 milhões de euros

Convidado pelo Real Madrid para recepcionar Vinicius Junior na apresentação oficial do atacante como novo reforço do clube espanhol, ocorrida nesta sexta-feira, no Santiago Bernabéu, o ex-jogador Ronaldo exaltou a importância que o jovem de 18 anos tem ao qualificá-lo como "maior esperança do futuro do futebol do Brasil". Ex-atleta do Flamengo e contratado em maio de ...