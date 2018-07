Esporte Ronaldinho Gaúcho rouba a cena com participação na festa de encerramento da Copa Assim que Ronaldinho apareceu em campo e nos telões, foi ovacionado por todos presentes no Luzhniki

A festa de encerramento da Copa do Mundo de 2018 começou pontualmente 30 minutos antes da bola rolar para a decisão entre França e Croácia, no estádio Luzhniki, em Moscou. Com muita tecnologia e dançarinos, a festa contou com uma apresentação do rapper Nicky Jam, do ator Will Smith e da cantora Era Istrefi e de ninguém menos do que o astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho. A aprese...