Ronaldinho Gaúcho deve quase R$ 1 milhão de IPTU em Porto Alegre

O pentacampeão mundial Ronaldinho Gaúcho ocupa a 49ª posição entre os maiores inadimplentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo jornal Zero Hora, após obtenção dos dados da Prefeitura da capital gaúcha por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

A dívida ativa do jogador, de 37 anos, é de R$ 999.138,77. Os imóveis ligados aos débitos de Ronaldinho Gaúcho estão em sigilo, de acordo com o Executivo municipal.

Caso a Prefeitura de Porto Alegre consiga aprovar na Câmara Municipal uma proposta para criar o cadastro virtual de inscritos em dívida ativa, o nome de Ronaldinho poderá constar, de forma pública, entre os devedores de IPTU, se os débitos não forem quitados.

Ao Zero Hora, o advogado da família Assis Moreira, Sérgio Queiroz, disse que a manutenção do nome do jogador, ex-seleção brasileira, Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG, é indevida. "O Ronaldo tinha uma série de dívidas de IPTU nos imóveis dele, mas nós fizemos o parcelamento de tudo no segundo semestre de 2017. Pode ter ocorrido algum equívoco da prefeitura em não ter retirado o nome dele do cadastro".