Esporte Romero lesiona joelho, é cortado e Argentina perde o goleiro titular para a Copa Em nota oficial, a entidade revelou que Romero sofreu nesta terça um "quadro de bloqueio articular em seu joelho direito"

A Argentina sofreu um duro baque nesta terça-feira, às vésperas da Copa do Mundo. A associação de futebol do país anunciou o corte do goleiro Sergio Romero da lista de 23 jogadores que representarão a seleção nacional na Copa do Mundo da Rússia. O motivo foi uma lesão no joelho direito. Em nota oficial, a entidade revelou que Romero sofreu nesta terça um "quadro ...