Esporte Romarinho faz gol e Atlético perde novamente no Olímpico Se antes o algoz do Atlético foi o Inter, campeão do torneio no ano passado, dessa vez quem decretou o revés do Dragão foi um atacante que tem nome e é filho de um dos maiores craques da história do futebol mundial

Pela segunda vez, o Atlético foi derrotado em casa, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time do Dragão foi batido nesta terça-feira (3 de julho) pelo Figueirense, por 1 a 0 - a equipe atleticana ainda não venceu e empatou uma vez, enquanto os visitantes conquistaram a primeira vitória na competição. S...