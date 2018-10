Esporte Rojas sofre ruptura de tendão e só volta a jogar pelo São Paulo em 2019 Em jogo contra o Vitória em Salvador pelo Brasileiro, atacante tentou um chute e ficou com a perna presa no gramado

As perspectivas foram confirmadas. Um exame de imagem ratificou que o atacante Joao Rojas, do São Paulo, rompeu o tendão patelar do joelho direito na partida de sexta-feira contra o Vitória, em Salvador. Ele tentou um chute e ficou com a perna presa no gramado, aos 18 minutos da etapa final. Esta é uma lesão grave e o tempo de recuperação pode atingir seis meses....