Esporte Roger torce por permanência de Carille, mas diz que chance pode ser única O atacante, que marcou seu primeiro gol pelo clube na última rodada, jogou na Arábia Saudita, na temporada 2007/2008

O futuro de Fábio Carille foi um dos temas mais comentados durante a entrevista coletiva do atacante Roger, nesta segunda-feira (21), no CT Joaquim Grava. Autor do gol do empate do Corinthians por 1 a 1 com o Sport, o seu primeiro pelo clube, o atacante torce pela permanência do treinador, que interessa ao Al-Hilal, mas ponderou que a oferta pode ser difícil de recusar. ...