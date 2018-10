Esporte Roger Federer derrota alemão e se classifica às quartas de final na Basileia Tenista suíço é octacampeão do torneio, além de finalista em diversas ocasiões

Com um jogo mais consistente do apresentado na estreia, o suíço Roger Federer está nas quartas de final do Torneio da Basileia, um ATP 500 disputado em quadras duras e cobertas no "quintal" de sua casa. Nesta quinta-feira, o atual número 3 do mundo e principal favorito em sua terra natal derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, 52.º do ranking, por 2 sets a 0 - com parciais d...