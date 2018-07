Esporte Roger confirma escalação do Palmeiras e admite ansiedade para retomada Clube enfrenta o Santos nesta quinta-feira (19) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

O período sem jogos nas principais competições em virtude da pausa para a Copa do Mundo da Rússia deixou o técnico Roger Machado ansioso para voltar a sentir a adrenalina das competições. Essa vontade, ele vai matar nesta quinta-feira (19), quando o Palmeiras enfrentará o Santos, às 20 horas, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Até eu estou co...