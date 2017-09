Roger Carvalho surpreende em recuperação e pode reforçar o Atlético na Série A

Ainda é uma expectativa, mas aos poucos as chances do zagueiro Roger Carvalho retornar aos gramados ainda em 2017 aumentam ao longo dos dias. Quem garante é o fisioterapeuta do Atlético, João Rodrigues.

O capitão atleticano teve detectado o rompimento do tendão de aquiles esquerdo, passou por cirurgia no começo de agosto e o tempo inicial de recuperação era de quatro a seis meses. O jogador se machucou no fim da derrota do Atlético para o Fluminense, por 3 a 1, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Hoje com 34 dias de cirurgia o Roger Carvalho evoluiu muito bem na recuperação. Muito se deu pela postura do atleta, que é um profissional excepcional e entende tudo que está sendo proposto para sua recuperação. Existe uma grande possibilidade dele retornar ainda na Série A”, explica João Rodrigues.

De acordo com o fisioterapeuta, em até 20 dias uma nova previsão do retorno do zagueiro será realizada. “É um trabalho intenso, ele chega às 8 horas e sai por volta das 19 horas. Hoje ele entrou na fase da recuperação de descarregar peso (pisar no chão), ainda é de forma parcial. A esperança é que na próxima semana ele consiga descarregar o peso total da perna”, explica o fisioterapeuta, que ressalta que o nos próximos dias Roger Carvalho deve iniciar o trabalho de recuperação física, que é considerado o último passo antes da volta aos gramados.