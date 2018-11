Esporte Rogério Ceni elogia torcida do Fortaleza, mas não garante permanência para 2019 'Confesso que vou dormir todas as noites com esse dilema pessoal, sobre ficar ou não', disse o treinador, que está bem próximo de garantir o título da Série B

Técnico do Fortaleza, Rogério Ceni não garantiu permanência no clube cearense para a temporada de 2019. O ex-goleiro disse que, apesar da campanha de sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro, é preciso ser realista quanto às chances do time na próxima temporada. "Meu pensamento, no momento, é ser campeão brasileiro no meu segundo ano como treinador. Ser campeão...