Rogério Ceni é orgulho do rival

Adversário do Goiás na Copa do Brasil, o Sinop tem algumas marcas registradas em 41 anos de história. Em 1990, ganhou o título mato-grossense, proeza à época, com Rogério Ceni no gol - além do São Paulo, Ceni só atuou pelo Sinop e pela seleção brasileira na carreira.Curiosamente, Ceni já revelou que, quando estava iniciando a carreira no São Paulo, esteve próximo de ser e...