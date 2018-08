Esporte Rogério Castro põe futuro em jogo na pista Em busca de aporte financeiro, piloto goiano quer obter bons resultados em casa para se manter na disputa da temporada

O grid de largada da 5ª etapa da Copa Truck será definido neste sábado no autódromo de Goiânia. 20 pilotos disputam as melhores posições e um goiano quer, além de estar entre os primeiros, voltar a correr em alto nível para buscar nas próximas etapas do campeonato a pontuação necessária para garantir uma vaga na final da categoria de automobilismo. A Copa Truck é dispu...