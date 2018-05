Esporte Rogério Castro larga em 5º lugar na Copa Truck

O piloto goiano Rogério Castro larga em 5º lugar na 3ª etapa da Copa Truck, que será realizada neste domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele marcou um tempo de 2min07s247. Wellington Cirino fez a pole position com sobras, com um tempo de 2min05s917. Seu companheiro de equipe, André Marques sai na 2ª posição, com 2min06s044. A largada para a prova deste d...