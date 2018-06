Esporte Rogério Borges: Minha vingança sará maligrina!

Depois do que aconteceu aqui no Brasil quatro anos atrás, após aquele 10 x 1 contra Alemanha e Holanda, seria pedir muito que não guardássemos rancores para esta Copa do Mundo. Aquela surra que levamos no Mineirão – Gol da Alemanha! – e depois vê-los disputar a final no Maracanã contra nosso maior rival, a Argentina, é algo imperdoável! Para esta e para todas ...