Esporte Rogério Borges: As frases que nos competem

"Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui.” A frase acima, amplamente divulgada nos últimos dias por ter sido dita por um craque em um momento de desabafo, é trivial. Ainda mais quando pensamos em outras frases que ganharam as manchetes: “Mãe, eu sei quem atirou em mim, eu vi quem atirou em mim. Foi o blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa de esco...