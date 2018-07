Esporte Rodrygo já sonha alto: 'Quero disputar a Copa de 2022 e ser o melhor do mundo' O atacante foi vendido ao Real Madrid por 50 milhões de euros e se apresenta ao clube espanhol em 2019

Rodrygo tem 17 anos, cursa à noite o último semestre do ensino médio e precisa da carona do pai para ir aos treinos do Santos todos os dias. A voz ainda desafina, às vezes, entre uma frase e outra. Mas o futebol já é de gente grande. E isso por si só o obriga a encarar a vida de outra maneira. Não dá para viver mais como um adolescente. Encontrar o que se ama faze...