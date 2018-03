Rodrigo se diz indiferente com reencontro

O clássico do domingo entre Atlético e Goiás vai trazer à tona o reencontro do volante Rodrigo com o clube que o revelou. O jogador, de 24 anos, foi formado nas categorias de base do alviverde e ganhou destaque rapidamente, principalmente após o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2013. Rodrigo subiu para o time profissional e foi destaque durante d...