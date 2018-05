Esporte Rodrigo Lasmar garante que Fagner está apto para jogar a Copa do Mundo Com a provável presença de Neymar e Fagner, a convocação da seleção brasileira será realizada nesta segunda-feira (14)

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, foi ao centro de treinamento do Corinthians neste domingo avaliar a situação clínica do lateral-direito Fagner, que se recupera de lesão do músculo posterior da coxa direita. E o prognóstico foi positivo: o atleta evolui bem e terá condições de jogar a Copa do Mundo da Rússia. A avaliação ocorreu um dia antes de Tit...