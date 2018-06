Esporte Rodrigo Lasmar descarta possibilidade de corte de Renato Augusto O meia ficou uma semana fora dos treinamentos com dores no joelho esquerdo

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, descartou a possibilidade de o meia Renato Augusto ser cortado da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (7), Lasmar se mostrou animado com a presença do jogador no treinamento em Londres e falou sobre a lesão. "Não existe possibilidade de corte. Está descartada. Claro que precisamos acompanhar a evolução do dia a dia. E...