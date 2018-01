Rodrigo destaca que mau momento do Atlético se deve à falta de entrosamento

O Atlético ainda não se encontrou no Goianão. O rubro-negro tem a segunda pior campanha do Estadual, com apenas 2 pontos, e não venceu na competição, fato que vem pressionando o time e principalmente a comissão técnica encabeçada por João Paulo Sanches.

O volante Rodrigo saiu em defesa do comandante e ressaltou que não falta trabalho. "O João (Paulo Sanches) é um excelente profissional, mas sabemos que no futebol o que vale é o resultado. Aqui no grupo, não falta trabalho", frisou o volante, que ainda destacou que o mau momento da equipe também se dá pela falta de entrosamento.

"Não estamos passando por um bom momento, mas sabemos que no começo de trabalho é assim, árduo e muito doloroso. Nosso elenco precisa de tempo para entrosar e traçar caminhos melhores. O torcedor pode ter certeza que não falta trabalho. A questão é a infelicidade nos resultados e, naturalmente, eles vão começar a aparecer", disse o jogador.

Rodrigo fez sua estreia no Atlético na última partida, contra o Vila Nova. O volante, que chegou após o começo da pré-temporada, destacou que ainda tem muito a evoluir com a camisa do clube. "Não estou 100% fisicamente, mas quero estar pronto o mais rápido possível, para, então, poder render o meu melhor", disse.

O Dragão volta a campo nesta quarta-feira (31), às 19h30, no Estádio Olímpico, para enfrentar o Anápolis, que é o pior time do Goianão, com apenas 1 ponto.