Rodrigo destaca crescente do Atlético no Goianão

Após um início conturbado, o Atlético entra no 3ª turno do Campeonato Goiano com chances reais de conquistar uma das quatro vagas para a semifinal. Já são seis rodadas consecutivas sem perder no Campeonato Goiano, cinco no comando do técnico Claudio Tencati, e 10 pontos conquistados de 18 disputados.

Entretanto, a briga para ficar com a vaga promete ser intensa, já que o Dragão ainda tem confrontos diretos, como o duelo com o Iporá, e jogos difíceis, como o clássico contra o Goiás. Para o volante Rodrigo, apesar das dificuldades que estão por vir, a equipe vem mostrando que pode dar conta do recado.

"Estamos numa crescente, a confiança aumentou, o time esta mais encaixado, precisamos chegar à semifinal e enquanto houver chances vamos brigar fortemente", afirmou o volantre Rodrigo.

No último domingo (25), o Atlético empatou por 1 a 1 com o Vila Nova, no Serra Dourada. O Dragão saiu na frente com o zagueiro René Santos marcando de cabeça, mas aos 42 minutos da etapa final, Philippe empatou para o Tigre. Rodrigo lamentou os dois pontos que, para ele, o Atlético deixou escapar.

"Saímos chateados, foi um empate com gosto de derrota porque tomar gol depois dos 40 minutos é doloroso. Nossa equipe fez por merecer a vitória durante todo o jogo", frisou o jogador.

Rodrigo ainda completou sobre as duras críticas que a equipe sofreu por ter recuado demais nos 45 minutos finais do duelo. "Fazemos o que o Tencati pede, o gol deles foi uma infelicidade nossa, eles tiveram sorte. O Kléver saiu para abafar, mas a bola sobrou para o atacante deles", destacou.

O Atlético está há 4 pontos da Aparecidense, 3ª colocada geral na tabela do campeonato, e há 3 do Grêmio Anápolis, 4ª colocado. A equipe só volta a campo no próximo domingo contra o Rio Verde, lanterna do Goianão, fora de casa.