Rodada define dois acessos e um rebaixamento

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro definiu o acesso de duas equipes para a Série A e o rebaixamento do quarto clube à Série C do futebol nacional. Jogando fora de casa, o CSA goleou o Juventude, por 4 a 0, e garantiu sua vaga na Série A, além do vice-campeonato. O time alagoano, treinado por Marcelo Cabo, chegou ao terceiro acesso consecutivo saindo...