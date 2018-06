Esporte Rodízio de capitão da seleção brasileira dá o que falar

Os estrangeiros consideram curioso, os brasileiros já aceitam, quem não é do futebol geralmente acha o máximo. A ideia do técnico Tite de revezar a faixa de capitão da seleção brasileira a cada partida é uma inovação na história da equipe em Copas do Mundo e uma exceção na modalidade, pois carregar a braçadeira de qualquer time costuma ser sinônimo de respeito e reconhecimento. Em toda a...