Riviera conquista título da Copa Bazar Professor Alcides de Futebol Soçaite na Vila União

A equipe Riviera conquistou o título da Copa Bazar Professor Alcides de Futebol Soçaite ao derrotar a Sementes Agrosol/Suquin por 4 a 2. Os gols da vitória foram de Mauá (2), Nem e Ricardo. A final foi disputada sábado, no campo do Setor União (veja vídeo da decisão no site www.meudaqui.com.br).

A competição contou com dez equipes e, segundo os organizadores, distribui prêmios de R$ 5 mil para o campeão e R$ 2 mil para o vice. Eles anunciam premiação total de R$ 12 mil para a próxima edição do torneio, que está com inscrições abertas pelos telefones 99988-2919 e 99277-5310.