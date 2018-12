Esporte River vence Boca de virada na prorrogação e conquista a Libertadores em Madri O título foi o quarto do River, que já havia conquistado a América nos anos de 1986, 1996 e 2015

A mais longa das finais da Copa Libertadores está nas mãos do River Plate. Em um jogo dramático, o time venceu o Boca Juniors por 3 a 1, de virada, neste domingo, em Madri, na Espanha. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo da prorrogação após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Boca se mostrou um time aguerrido e jogou com dez jogadores após a expulsão d...