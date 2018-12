Esporte River Plate supera o Kashima Antlers e fatura 3º lugar no Mundial de Clubes Time argentino se redime de tropeço na semifinal, faz 4 a 0 e ganha o bronze em Abu Dabi

Mesmo com sete modificações em relação ao time titular que foi eliminado pelo surpreendente Al Ain nas semifinais, o River Plate confirmou o seu favoritismo ao vencer o Kashima Antlers, do Japão, por 4 a 0, neste sábado, em Abu Dabi, e garantir a terceira posição do Mundial de Clubes da Fifa. O triunfo, consumado com gols de Zuculini, Pity Martínez duas vezes ...