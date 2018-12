Esporte River Plate afirma que é contra disputar final da Libertadores em Madri Partida de volta teve que ser transferida após episódios de violência envolvendo os torcedores do time contra o Boca Juniors

O River Plate emitiu nota oficial neste sábado para protestar contra a imposição de enfrentar o Boca Juniors em Madri, pela partida de volta da final da Copa Libertadores. A decisão de transferir a sede do jogo para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, para o duelo ser realizado no dia 9, foi comunicada pela Conmebol nessa sexta-feira. O River listou três...