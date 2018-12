Esporte River Plate adota mistério como arma para semifinal Time argentino se prepara de olho na estreia no Mundial de Clubes da Fifa

No estádio Tahnoun Bin Mohammed, ontem, nos Emirados Árabes, o River Plate fez mistério e realizou treino fechado em sua preparação para o jogo contra o anfitrião Al Ain, na terça-feira (18), às 14h30 (de Brasília), na casa do rival, pelas semifinais do Mundial de Clubes. No sábado, o técnico Marcelo Gallardo também realizou treino fechado, mas autorizou os jornalistas...