Esporte River e Boca entram em acordo e adiam final da Libertadores para domingo, às 18h Jogo foi adiado após ônibus do time visitante ter sido apedrejado

A final da Libertadores foi adiada. Depois de um impasse de pouco mais de duas horas, River Plate e Boca Juniors chegaram a um acordo e a partida será disputada neste domingo, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez. A confusão começou após o ônibus do Boca Juniors ter sido apedrejado neste sábado, no momento em que chegava ao estádio do River ...