Esporte Rivellino: 'Tite resgatou a confiança do torcedor'

Campeão do Mundo em 1970, ano do tri do Brasil no México, Rivellino, de 72 anos, mantém sua personalidade forte e lembra com carinho da parceria com Gerson, Pelé, Carlos Alberto Torres e Jairzinho. Em entrevista ao POPULAR, o ex-jogador lamenta mudanças no estilo de jogo e o formato do Mundial, além de torcer para que surpresas apareçam na Rússia. Para ele, o torneio ...