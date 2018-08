Esporte Rivalidade paulista no asfalto de Goiânia Amigos fora da pista, Roberval Andrade e Felipe Giaffone travam duelo por título de torneio regional

Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro terá uma disputa particular em outra categoria do esporte nacional. Corinthians e Palmeiras são protagonistas do maior clássico de São Paulo, que terá uma edição diferente hoje. Dois pilotos prometem uma disputa acirrada na especial edição do Derby que será realizada autódromo de Goiânia, neste domingo, a partir das 13...