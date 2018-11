Esporte Rivalidade: Atlético e Goiás fazem todas as finais de 1ª Divisão da base goiana Decisão sub-19 esquenta com confusão no jogo de ida, no Accioly

Atlético e Goiás iniciaram ontem, no Estádio Antônio Accioly, a decisão do título da Copa Goiás Sub-19. Vitória alviverde, por 1 a 0. O gol foi do atacante Vinícius Lopes, aos 10 minutos do primeiro tempo, em final marcada por equilíbrio, rivalidade e até indisciplina, pois alguns atletas se envolveram em confusão assim que o árbitro Alcino Neto apitou o término do jo...