Esporte Rival no Olímpico, Coritiba é o pior visitante da Série B

Apesar de estar com a mesma pontuação do Goiás na tabela da Série B (24 pontos), o Coritiba tem um grande desafio pela frente para vencer a equipe esmeraldina. O Coxa é dono da pior campanha como visitante da Segundona, com nenhuma vitória conquistada jogando longe de seus domínios. O que mantém a equipe bem na tabela é a campanha como mandante - o time tem o melhor...