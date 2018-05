Esporte Rival do Brasil, Sérvia anuncia pré-lista de 27 convocados para a Copa do Mundo Principais nomes são os meio-campistas Nemanja Matic, do Manchester United, e Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio

Adversária final da seleção brasileira na 1ª fase da Copa do Mundo da Rússia, no dia 27 de junho, em Moscou, a Sérvia anunciou nesta quinta-feira (24) uma pré-lista de 27 jogadores convocados para defender o país na competição marcada para começar no dia 14 do mesmo mês. Entre os principais nomes confirmados pelo técnico do time nacional, Mladen Krstajic, aparecem os...