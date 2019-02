Esporte Rival da Aparecidense, Ponte Preta acerta a saída do técnico Mazola Júnior Diretoria alvinegra desligou o treinador que passou pelo Vila Nova em 2017

Acabou a trajetória do técnico Mazola Júnior no comando da Ponte Preta. O treinador foi desligado do cargo nesta quarta-feira (6), após uma reunião com a diretoria do clube. O estopim foi a derrota para o Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista, no último domingo (3), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Na próxima terça-feira (12), a equipe paulista enfrenta a...