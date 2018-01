Rivais voltam a se enfrentar em palco histórico e saudoso

Depois de 13 anos o Estádio Olímpico voltará a receber o clássico entre Goiás e Vila Nova. Pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam domingo, às 17 horas, e retornarão a praça esportiva, na qual conquistaram títulos estaduais, realizaram jogos marcantes na história do futebol goiano e escreveram parte da tradição do confronto. A última partida ent...