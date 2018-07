Esporte Rivais reúnem tradição, talento e desejo em semifinal Em São Petersburgo, França e Bélgica decidem primeiro finalista do Mundial. Ídolo francês, do único título de sua seleção, busca taça pelo outro lado

O sonho de chegar à final da Copa do Mundo está vivo para quatro equipes. Apenas duas delas, no entanto, irão sorrir após a fase semifinal e seguirão rumo à decisão do cobiçado troféu do Mundial, no Estádio Luzhniki, no próximo domingo (15). França e Bélgica dão, nesta terça-feira (10), o pontapé inicial na última fase antes da decisão, a partir das 15 horas (de Brasí...