Esporte Rivais na 1ª fase da Copa também testam equipes Costa Rica e Suíça jogaram no domingo, enquanto Sérvia faz amistoso nesta segunda-feira

Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a Suíça realizou amistoso de peso em preparação para Copa do Mundo da Rússia. A equipe suíça enfrentou a Espanha, neste domingo (3), em Villarreal, na Espanha, e buscou o empate. A Suíça saiu em desvantagem quando o jovem Álvaro Odriozola, da Real Sociedad, abriu o placar aos 29 minutos da etapa inicial. O empate...